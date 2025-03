Set Mobili Moderni per Sala da Pranzo con Tavolo in Vetro e 4 Sedie in Similpelle – Bianco

177,79€

SET COMPLETO PER LA TUA SALA DA PRANZO: Questo set da 6 mobili per sala da pranzo è perfetto per arredare con stile e funzionalità. Include sedie da cucina robuste e confortevoli, realizzate con materiali di alta qualità. Il design modernodelle sedie sala da pranzo si adatta perfettamente a ogni arredamento casa.

SEDIE IN SIMILPELLE RESISTENTE: Le sedie cucina sono realizzate in similpelle resistente, che non solo aggiunge un tocco di eleganza, ma è anche facile da pulire e mantenere nel tempo. Perfette per l’uso quotidiano, le nostre sedie moderne combinano stile e funzionalità per adattarsi a diversi ambienti della casa, dalla cucina alla sala da pranzo. Ideali per chi cerca uno stile raffinato.

PIANO DEL TAVOLO IN VETRO DI SICUREZZA ROBUSTO: Il tavolo presenta un piano in vetro di sicurezza robusto, che non solo aggiunge luminosità all’ambiente, ma garantisce anche resistenza e sicurezza. Il vetro temperato è facile da pulire e resistente ai graffi, ed è ideale per chi ama intrattenere ospiti. Il set mobili di tectake è progettato per durare nel tempo senza sacrificare l’estetica.

STRUTTURA LEGGERA, ALTA PORTATA: Le sedie da pranzo di questo set offrono una combinazione perfetta di leggerezza e robustezza. Facili da spostare, ma capaci di sostenere carichi elevati, rendono il set pratico e funzionale per un uso quotidiano. Il design ergonomico delle sedie cucina moderne offre comfort per lunghi periodi di utilizzo, sia che tu stia mangiando, lavorando o rilassandoti.

PIEDINI SALVA-PAVIMENTO IN PLASTICA: Ogni poltroncina è dotata di piedini in plastica salva-pavimento, progettati per proteggere le superfici delicate come legno o parquet. Grazie a questi piedini, puoi spostare le sedie da soggiorno senza preoccuparti di graffiare il pavimento, mantenendo la tua casa in perfetto stato. Una soluzione pratica e funzionale per ogni tipo di ambiente.