Set FOREO LUNA 4: Spazzola Detergente Viso con Mousse e Burro Struccante per un Massaggio Rassodante

Descrizione prodotto

IL LUNA PIÙ POTENTE E DELICATO DI SEMPRE

Sai che sulla pelle si accumulano oltre 4 kg di cellule morte e impurità all’anno? La detersione manuale è molto meno efficace di quanto pensi. Ecco perché abbiamo creato un dispositivo 2 in 1 che rimuove il 99% di sporco, residui di trucco e sebo in eccesso con un’efficacia clinicamente testata.

DETERSIONE SU MISURA PER LA TUA PELLE

LUNA 4 offre una detersione personalizzata di livello superiore con intensità e durata regolabili e 3 nuovissime modalità di pulizia, pensate per soddisfare le esigenze di ogni area del viso.

MASSAGGI PROFESSIONALI E PERSONALIZZATI

Oltre alle routine di massaggio mirate e guidate tramite app di LUNA 3, LUNA 4 include diversi tipi di massaggi, ognuno con un beneficio specifico.

PREPARAZIONE IMPECCABILE

LUNA 4 consente ai principi attivi di creme, sieri e maschere di penetrare a fondo nella pelle, dove possono fornire i massimi benefici. Il 98% delle persone ha notato un migliore assorbimento

DETERSIONE PROFONDA

Rimuove fino al 99,5% delle impurità, prevenendo infiammazioni, imperfezioni ed eruzioni cutanee.

SILICONE ULTRAIGIENICO

I punti di contatto in silicone sono resistenti ai batteri e 35 volte più igienici del nylon.

MODALITÀ MASSAGGIO

Attenua le linee di espressione e migliora il flusso linfatico per ridurre il gonfiore.

PUNTI DI CONTATTO PIÙ MORBIDI DEL 17%

La texture vellutata accarezza la pelle senza tirarla o tenderla, preservandone l’elasticità.

Fino a 600 utilizzi per carica USB con indicatore luminoso di batteria scarica e funzione di blocco.

MASSAGGI PROFESSIONALI E PERSONALIZZATI

Beneficio principale

Stimola la microcircolazione

Allevia le tensioni

Allevia le tensioni muscolari

Promuove il relax

Restituisce energia

Area di trattamento

Per mascella e contorno occhi

Per guance e mascella

Per il collo

Per fronte e tempie

Per sopracciglia e orecchie

Tipo di massaggio

Pressione costante

A intervalli lenti

Pressione alternata

Pressione pulsata

Pressione delicata ma decisa

Intensità T-Sonic regolabili

16

16

16

16

16

Durata massaggio regolabile

✔

✔

✔

✔

✔

PELLE PULITA CON GRANDI RISULTATI MICRO-FOAM CLEANSER 2.0

Questo detergente cremoso si trasforma in ricche e delicate microbolle che insieme a LUNA 4 liberano dolcemente i pori dalle impurità. Grazie agli aminoacidi e alla vitamina E, la formula rimpolpa e protegge la pelle, aiutando a trattenere l’idratazione.

SERUM SÉRUM SERUM 2.0

Questa formula ultralenitiva agisce in perfetta sinergia con il massaggio rassodante di LUNA 4. I benefici antiossidanti dello squalano donano un aspetto più giovane e sano, mentre l’acido ialuronico trattiene l’idratazione per dissetare a fondo la pelle e renderla più morbida e liscia.

Pile ‏ : ‎ 1 Ioni di litio pile necessarie. (incluse)

Dimensioni prodotto ‏ : ‎ 18 x 6,5 x 18 cm; 570 grammi

Produttore ‏ : ‎ Foreo

ASIN ‏ : ‎ B0CLM26B1W

Numero modello articolo ‏ : ‎ F2242

Paese di origine ‏ : ‎ Cina

DETERSIONE DELICATA, NORMALE E PROFONDA Con 16 intensità di pulsazioni T-Sonic, la spazzola per la pulizia viso LUNA 4 rimuove lo sporco, sebo, sudore e residui di trucco in un minuto.

MASSAGGIO VISO RASSODANTE MIRATO Questa spazzola pulizia viso in silicone rassoda visibilmente con 4 trattamenti guidati tramite app e 5 trattamenti manuali a bassa frequenza.

SILICONE ULTRAIGIENICO 35 volte più igienici delle setole in nylon, i punti di contatto in silicone prevengono l’accumulo e la diffusione dei batteri sulla pelle, per un viso fresco e impeccabile.

ASSORBIMENTO POTENZIATO Grazie al massaggio T-Sonic e al morbido silicone, la spazzola esfoliante viso LUNA 4 prepara la pelle ad assorbire al meglio i principi attivi delle formule di skincare.

DETERSIONE VISO IN DUE FASI Il balsamo struccante viso e occhi costituisce la prima fase della routine di detersione, seguito da detergente schiumogeno viso Micro-Foam 2.0 insieme al dispositivo LUNA.