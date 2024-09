Set di Luci LED Ultra Sottile per Bicicletta, Ricaricabili e Impermeabili, 10 Modalità per Escursioni Notturne e Campeggio

18,99€ - 16,99€

Dal marchio

Glangeh è stata fondata nel 2021 da un team di giovani appassionati e innovativi. Ci impegniamo a produrre accessori elettronici e accessori telefonici di alta qualità per soddisfare continuamente le diverse esigenze dei nostri clienti.Il nostro obiettivo è fornire prodotti eccellenti e servizi professionali. Abbiamo servito oltre 150 milioni di clienti in tutto il mondo e Glangeh sta diventando un marchio ricercato tra i giovani consumatori.

Glangeh dispone di un team di professionisti, tra cui designer, personale di ricerca e sviluppo e ingegneri del controllo qualità.

Ottimo regalo per il vostro coniuge

Prima di lanciare i nostri prodotti, conduciamo migliaia di test rigorosi.

Design Ultra Sottile e Portatile: Questo set di luci bicicletta 2024 ha un design elegante e compatto, con uno spessore di soli 1,7cm e un peso di 27g. Non occuperà troppo spazio sulla vostra bicicletta. La forma sottile consente di inserirlo facilmente in qualsiasi tasca dei jeans o altro, rendendolo ideale per le attività all’aperto, il campeggio o i viaggi.

Ricarica Efficiente: Ricarica completamente il faro e il fanale posteriore della bicicletta contemporaneamente in sole 1-1,5 ore con il cavo USB incluso. Il design del cavo 2-in-1 massimizza la praticità e riduce i tempi di ricarica, mentre la porta di protezione Type-C garantisce prestazioni affidabili proteggendo dalle infiltrazioni di acqua piovana.

Innovative Modalità di illuminazione Fai-da-te: Non preoccupatevi più degli ostacoli durante le ore notturne con questo compagno essenziale! Il luce bicicletta anteriore di 4 modalità di illuminazione e il luce bici posteriore offre 6 modalità, compresa una funzione di memoria. Grazie all’eccezionale visibilità, i motociclisti e gli automobilisti dietro di voi potranno individuarvi facilmente, mentre la modalità flash non abbagliante aumenta la sicurezza generale.

Antiurto e Impermeabile IP65: Le nostre luci per bicicletta led sono realizzate con materiali PC di prima qualità per garantire durata e longevità. Con un guscio robusto di alta qualità, si può pedalare in tutta tranquillità. Il grado di impermeabilità IP65 consente di godersi il ciclismo anche in condizioni di pioggia o nebbia.

Facile da Installare e Versatile: Viene fornito con 2 coppie di cinghie elastiche in gomma che facilitano il fissaggio alla parte anteriore e posteriore della bicicletta. Non solo funziona come luce di sicurezza durante il ciclismo, ma serve anche come luce di emergenza in attività all’aperto come l’escursionismo, il campeggio o la pesca. Inoltre, la luci bicicletta led ricaricabili usb può essere utilizzata per scooter elettrici, passeggini, zaini, ecc.