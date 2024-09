Set di 5 Bande Elastiche di Resistenza Gritin per Fitness con Istruzioni e Borsa per Crossfit, Yoga e Pilates

15,99€ - 11,99€

(as of Sep 03, 2024 16:00:11 UTC – Details )

Prezzo:





Dal marchio

Gritin, nasce dal desiderio del fondatore di soddisfare la ricerca e il desiderio delle persone di una vita migliore.

I nostri prodotti come luci per libri per la protezione degli occhi, mascherina per dormire, custodia impermeabili per telefono, corde per saltare sportive e fasce di resistenza, non solo risolvono i problemi quotidiani in modo efficiente, ma offrono anche la compagnia più calda e l’esperienza più conveniente a decine di milioni.

Qual è l’obiettivo di Gritin?

Gritin presta sempre attenzione ai sentimenti e alle esperienze dei consumatori e si sforza di progettare i nostri prodotti dal punto di vista del consumatore con un impegno al miglioramento costante.

Perché scegliere Gritin?

Basato sulla praticità del prodotto, Gritin combina il concetto di semplicità con una lavorazione squisita per progettare prodotti di alta qualità che servono la vita degli utenti.

Goditi la Vita di Qualità

Illumina la Tua Casa

Illumina la Tua Casa

【Sicuro e Duraturo】Realizzato in materiale di lattice di alta qualit, le bande di resistenza offrono un aspetto liscio e luminoso e offrono una durata superiore, non facile da decifrare. Non tossico e adatto alla pelle per il corpo umano.

【5 Resistenze per Diversi Trainer】5 fasce fitness con 5 livelli di resistenza per la scelta libera della giusta intensità di allenamento. Permette ai muscoli del corpo di esercitarsi gradualmente e in sicurezza. Che tu sia un atleta esperto o un principiante, maschio o femmina, puoi scegliere quello giusto per te in base al tuo livello di allenamento attuale.

【Super Portatile】Le fasce fitness sono leggere e pieghevoli e occupano poco spazio. Si adattano facilmente alla borse portaoggetti (inclusa) e possono essere utilizzati a casa, in palestra o in viaggio. Puoi fare liberamente allenamenti per tutto il corpo sempre e ovunque tu voglia.

【Lunghezza di Estensione】300 mm x 50 mm, abbastanza lunga da allungare tutto il corpo per migliorare l’esercizio di gambe, ginocchia, fianchi e schiena. Potresti usarlo per una serie di allenamenti tra cui pilates, yoga, allenamento per la forza o allenamenti postpartum, fisioterapia, recupero da infortuni, ecc. Ottimo per tutti.

【Cosa Include Set】5 fasce di resistenza con diversi livelli, 1 borse portaoggetti e 1 manuale di istruzioni in sei lingue.