Set di 18 pezzi, 6 persone, stile moderno

🔥 Offerta Amazon

💸 Prezzo: €71.77

⭐ Valutazione: 5 / 5

Amazon Basics 18-Piece Modern Spoke Dinner Set for 6 People

Servizio di Piatti AmazonBasics: Eleganza e Funzionalità per la Tua Casa

Il servizio di piatti AmazonBasics da 18 pezzi è perfetto per donare un tocco di eleganza e contemporaneità alla tua cucina, sala da pranzo o angolo colazione. Questo set, ideale per l’uso quotidiano, include 6 coperti, ciascuno composto da un piatto piano, un sottopiatto e una scodella.

Caratteristiche del Set

Il set include 6 pezzi per ogni tipologia di piatto:

Piatto piano da 24,4 cm

Sottopiatto da 19 cm

Scodella da 17 cm

Vantaggi Pratici

Porcellana di grado AB, leggera e resistente, perfetta per l’uso quotidiano

Design elegante e moderno, facile da abbinare con la tua attuale posateria e decorazione da tavola

Sicuro per congelatore, microonde e lavastoviglie, con una temperatura massima di 300 °C

Facile da pulire, grazie alla possibilità di essere lavato in lavastoviglie

Qualità e Resistenza

Realizzato in porcellana di alta qualità, questo servizio di piatti è estremamente robusto e resistente, nonostante il peso ridotto lo renda abbastanza maneggevole. Una valida alternativa ai piatti di plastica, è adatto per essere utilizzato in congelatore e microonde, con l’attenzione di non superare la temperatura massima di 300 °C.

Acquista con Confidenza

Non aspettare oltre per dare un tocco di eleganza e funzionalità alla tua casa. Acquista il servizio di piatti AmazonBasics da 18 pezzi e scopri la differenza che può fare nella tua quotidianità. Con la sua combinazione di qualità, design e praticità, è il perfetto complemento per ogni pasto e ogni occasione. Acquista ora e trasforma le tue cene in momenti speciali!