Set di 12 candele candele profumate, cera di soia latta da viaggio portatile da 2,5 once, candele per donne Bagno Yoga San Valentino Regalo della madre Regali di compleanno Set di candele in barattolo

12 fragranze popolari 12 confezioni di candele profumate in confezione regalo, di cui 12 lavanda, tè verde, citronella, pino ponderosa, fico, whisky al caffè, tè al latte oolong, torta al cocco. Le candele di cera di soia hanno molti vantaggi, tra cui un uso prolungato, che può creare una buona atmosfera e portare calore a casa. Tempo di lunga durata Dimensioni 86 grammi 2,5 once per candela. 12 Pack orario di lavoro 180 ore. Vaso portatile e squisito Ogni candela profumata ha un barattolo con squisiti motivi artistici, adatto per decorare la tua casa o per riporre piccole cose dopo l’uso. Ad esempio, orecchini gioielli o vasi di fiori contenitori decorativi. Confezione regalo perfetta Il set regalo di candele viene fornito con una bellissima confezione regalo, adatta per qualsiasi vacanza o evento speciale, come la festa della mamma, la festa del papà, San Valentino, la festa dei bambini, l’anniversario, il ringraziamento, i regali di compleanno, Natale, insegnanti, regalo ideale per amiche femmine.”

Dimensioni prodotto ‏ : ‎ 12.7 x 12.7 x 12.7 cm; 850.49 grammiProduttore ‏ : ‎ YMingASIN ‏ : ‎ B08FD2KKZGNumero modello articolo ‏ : ‎ 1

