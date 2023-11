Set Completo Letto Lenzuola 100% Cotone Stampato Made in Italy Dis Micron Singolo 1P Grigio

Dal marchio

Lara Morada

Lara Morada home decor è un brand leder nella produzione di articoli tessili per la casa Made in Italy

Lara Morada è un brand specializzato nella produzione di biancheria per la casa e in particolare modo di biancheria da letto e da cucina. Propone una vasta scelta di prodotti in cotone o in flanella per le lenzuola. Ma da non sottovalutare sono tutti gli accessori tessili per la cucina, tutti realizzati con tessuti rigorosamente di ottima qualità. Leader nel settore, vanta un’esperienza di due generazioni.

Lara Morada Linea Letto

Lara Morada Accessori tessili

I nostri prodotti sono di qualità?

Lara Morada offre un alto standard qualitativo sia nelle materie prime che nella lavorazione e rifinitura dei prodotti

Rispettare l’ambiente per rispettare la vita

Lara Morada è un brand Green, i processi produttivi ed i prodotti sono a bassissimo impatto ambientale grazie alle materie prime naturale e ad imballi reciclati. L’energia utilizzata arriva per il 90% da fonti energetiche rinnovabili.

Come coniughiamo tradizione ed innovazione

Lara Morada rispetta la tradizione tessile italiana con tessuti innovativi con un designe moderno ed uno stile inconfondibile

Lara Morada Cucina/Living

La cura, la dedizione e la meticolosità con la quale si acquista un prodotto fanno di Miranda Tessile uno shop per tutte le esigenze non dimenticando mai la tradizione tessile italiana che era ed è una delle migliori al mondo. La continua ricerca delle nuove tendenze fanno si che il brand Lara Morada sia sempre all’avanguardia nel design e sempre al passo con i tempi senza trascurare la tradizione del tessile italiano motivo di vanto nel mondo

Lara Morada Linea Sanitaria

Lara Morada Linea Bagno

1 FEDERA 52X82CM

1 LENZUOLO SOPRA 150X290CM

1 LENZUOLO SOTTO CON ANGOLI 90X200+25CM 1 LENZUOLO SOTTO CON ANGOLI 90X200+25CM 1 LENZUOLO SOTTO CON ANGOLI 90X200+25CM

PER UNA MIGLIORE CONSERVAZIONE DEL CAPO RISPETTARE LE ISTRUZIONI DI LAVAGGIO PRESENTI SULLA CONFEZIONE E ALL’INTERNO DEL PRODOTTO

23,69 €