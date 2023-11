Set 6 Candele Tarocchi Profumate, di Cera di Soia con Forte Profumo per Donna, Alleviare Lo Stress e Rilassamento di Aromaterapia, Regalo per Matrimonio, Bagno, Ufficio, Festa della mamma

Descrizione prodotto

Tarocchi 6 Candele Profumate Set Regalo, Cera di Soia Candela Regalo con Forte Profumo per Donna, Alleviare Lo Stress e Rilassamento di Aromaterapia, per Matrimonio, Bagno, Ufficio, Festa della mamma

6 aroma gradevole. È disponibile in diversi profumi tra cui Twilight Lavender, Ginger Cake, Lemon Verbena and Citrus, Sage, Secret Mint, Sandalwood Rose, tutti con funzioni lenitive e rilassanti per infondere serenità nel tuo spazio.

Cera di soia. Queste candele profumate sono fatte di cera di soia, il set regalo di candele profumate per le donne offre uno stile di vita.

Regali perfetti. Le candele vengono fornite in una bellissima confezione regalo con una carta regalo. Sono appropriati per qualsiasi vacanza o evento speciale, come compleanno, bagno, viaggio, festa della mamma, San Valentino, anniversario di Natale, giorno del ringraziamento, regalo di Natale o semplicemente per dire grazie a qualcuno.

Portatile e riutilizzabile. I contenitori per candele per aromaterapia sono carini e attraenti, adatti per decorare la tua casa o per riporre alcune piccole cose una volta esaurite.Il mini design da viaggio lo rende comodo da trasportare in vacanza e facile da imballare per viaggiare senza preoccuparti che i contenitori si rompano.

Dimensioni prodotto ‏ : ‎ 7,3 x 7,3 x 9 cm; 124,74 grammi

Produttore ‏ : ‎ Amorxiao

ASIN ‏ : ‎ B08YDYCC23

Riferimento produttore ‏ : ‎ bf1401

Aggiornamenti software garantiti fino a ‏ : ‎ sconosciuto

20,99 €