Chiusura immediata ai tir oltre le 3,5 tonnellate per il viadotto Valle Ragone sulla autostrada A12, tra i caselli di Lavagna e Sestri Levante, in entrambe le direzioni. La misura è stata decisa in seguito alle ispezioni del ministero delle Infrastrutture e della mobilita’ sostenibili, che ha disposto la chiusura per lavoriu urgenti.

E’ previsto in queste ore un vertice con Prefettura, rappresentanti del ministero e di Autostrade per l’Italia, a cui parteciperà anche l’assessore alle Infrastrutture della Regione Liguria, Giacomo Giampedrone.

I sindaci di Sestri Levante e Lavagna, Valentina Ghio e Gian Alberto Mangiante, hanno appreso “con preoccupazione” della chiusura. I primi cittadini hanno scritto ad Autostrade per l’Italia, Ministero e Regione Liguria “per conoscere le ragioni del divieto di circolazione per i mezzi pensati e la durata dello stesso”, chiedendo di minimizzarlo il più possibile, anche “in considerazione del disagio che ne deriverà per la viabilità ordinaria”.

I sindaci sulle barricate

“Come Comune di Sestri Levante abbiamo segnalato numerose volte ad Autostrade per l’Italia la necessità di controllo dell’area relativa al viadotto di Valle Ragone – ha detto Valentina Ghio – alla nostra ultima comunicazione del febbraio 2021, Autostrade rispondeva ribadendo l’effettuazione delle verifiche trimestrali di ordinanza. Mi chiedo come sia possibile che oggi, dopo le numerose segnalazioni, si renda necessaria questa misura così impattante, peraltro evidenziata solo a seguito dell’ispezione del ministero dopo che non sono state prese in considerazione le nostre segnalazioni precedenti”.

I sindaci di Sestri Levante e Lavagna chiedono a Aspi e agli altri enti competenti “di fornire una risposta immediata alle nostre domande anche per essere in grado di gestire il riversarsi del traffico pesante sulla viabilità ordinaria”.

La posizione di Autostrade

Autostrade in una nota ha specificato che “le verifiche tecniche condotte sul viadotto, in linea con le linee guida del Consiglio Superiore dei lavori pubblici emanate ad aprile 2020, esaminate in occasione del sopralluogo, hanno confermato la piena stabilità dell’infrastruttura – già registrata dai controlli effettuati da società esterne specializzate di ingegneria – mentre è stata condivisa una carenza intrinseca del Valle Ragone rispetto ad alcune azioni previste dalla normativa attuale per la progettazione dei po ti di nuova costruzione che sono molto amplificate rispetto alle norme precedenti”.

E ancora: “In attesa dell’avvio dei lavori di adeguamento dell’opera, dei quali la Direzione di Tronco di Genova ha già avviato la progettazione, è stata adottata, in accordo con il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile, la misura di limitazione al solo traffico pesante. Parallelamente, è stato individuato nel Politecnico di Torino, l’Istituto Universitario cui affidare la validazione di possibili innalzamenti del carico pesante transitabile, in merito alle soglie di carico massimo, da sottoporre e confermare con il MIMS nelle prossime ore. Il viadotto Valle Ragone, resta pienamente fruibile al transito dei veicoli leggeri”.