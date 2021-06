Pesca eccezionale per il peschereccio Michelangelo di Sestri Levante che stamani ha sbarcato circa mille casse di acciughe. In totale in Liguria sono state pescate oltre 70 tonnellate di acciughe. La taglia non è sufficiente per la salagione e allora il grosso del pescato è stato inviato sulla costa adriatica dove è più facile vendere l’acciuga di dimensioni medio piccole “Soddisfatti per la quantità di acciughe, molto meno per la resa che per una cassa di 7 kg – spiega il comandante Emanuele Merisio – sarà inferiore a 10 euro a cassa” Anche nelle pescherie liguri il prezzo dell’ acciuga è sceso a 6/8 euro al kg con sovrapprezzo per il prodotto pulito e dislocato”.