Sesto verso elezioni amministrative

Dopo l’ingresso dell’ex sindaco Lorenzo Falchi in consiglio regionale, Claudia Pecchioli ha assunto il compito di guidare il Comune di Sesto fino alle elezioni amministrative. Queste elezioni sono fissate tra il 15 aprile e il 15 giugno e saranno precedute da una campagna elettorale che si annuncia molto combattuta, soprattutto per la scelta del candidato sindaco a sinistra.

Pecchioli sta guidando il Comune in questo periodo e ha dichiarato che il lavoro impostato insieme alla giunta nei primi anni di mandato ha basi solide e consente di andare avanti con continuità nell’interesse della città. I progetti in cantiere sono tanti, come ad esempio la piscina, la riqualificazione del centro e del parco di Villa Solaria, la riapertura di Palazzo Pretorio e il collegamento tra Piazza del Mercato e piazza Lavagnini.

Pecchioli sta portando avanti il ricorso al Tar contro l’aeroporto, in continuità col suo predecessore, e ritiene che la nuova pista possa essere fermata in quanto il nuovo masterplan ricalca le criticità del vecchio nel merito e nei profili di legittimità amministrativa.

Con l’avvicinarsi della campagna elettorale, molti pensano che il Pd, partito di maggioranza relativa, possa esprimere il candidato sindaco. Pecchioli ha dichiarato che la stragrande maggioranza dei sestesi si riconosce in una coalizione progressista e di sinistra e che deve essere costruito un progetto di governo attento all’ambiente, alla giustizia sociale e alla pace.

Pecchioli ritiene che il candidato sindaco debba essere frutto di una concertazione nell’attuale maggioranza e che la via preferibile sia quella delle primarie, una volta definita la coalizione e un programma chiaro e condiviso. Non esclude la possibilità di una frattura all’interno della maggioranza per la scelta dei candidati, ma ritiene che spaccarsi per questo sarebbe un errore gravissimo.