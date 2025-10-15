Sesto Fiorentino, roccaforte rossa e partecipazione al voto

Sesto Fiorentino si riconferma come uno dei bastioni della sinistra, con una partecipazione al voto del 58,3%, la più alta di tutta la Città Metropolitana. Questa affluenza, sebbene in calo rispetto al 2020, supera comunque la soglia del 50%, mentre a livello regionale si attesta al 47,7%.

L’amministrazione uscente, guidata dal sindaco Lorenzo Falchi di Sinistra Italiana, ha ottenuto un significativo consenso, con oltre 6.700 voti personali a Sesto e circa 9.400 nella circoscrizione Firenze 4. La lista Avs, di cui Falchi è stato un sostenitore chiave, ha raggiunto il 37,7% nel Comune, un risultato notevole rispetto al 7% a livello regionale.

Nel centrosinistra, il Pd segue con il 21,6%, rappresentato da Lorenzo Zambini, il quale ha ricevuto 937 preferenze. La lista Giani – Casa Riformista ha ottenuto il 9%, mentre il Movimento 5 Stelle si ferma al 3%. Complessivamente, la coalizione di centrosinistra ha raggiunto il 68,6%.

Il centrodestra, invece, non supera il 25,8%: Fratelli d’Italia si attesta al 17%, seguito da Forza Italia al 2,5%, Lega al 2,2%, È Ora – Tomasi Presidente all’1,8% e Noi Moderati allo 0,8%.

Infine, la lista ‘Toscana Rossa’ di Antonella Bundu ha ottenuto il 3,9% a Sesto, ma il suo supporto a livello regionale non è sufficiente per garantirle un seggio, nonostante le preferenze personali oltre la soglia del 5%.