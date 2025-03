Sesta vittoria consecutiva per i giallorossi

La Roma vince 1-0 contro il Cagliari nella 29esima giornata di Serie A, conquistando la sesta vittoria consecutiva e avvicinandosi al quarto posto che garantirebbe l’accesso alla prossima Champions League. Il gol decisivo è segnato da Dovbyk al 62′. Questa vittoria porta la squadra di Ranieri a 49 punti, a soli -2 dalla Lazio, attualmente sesta in classifica.

Il Cagliari, fermo a 26 punti, rimane coinvolto nella lotta per non retrocedere e resiste per un’ora all’Olimpico, concedendo solo tiri dalla distanza nel primo tempo. Nella ripresa, gli ospiti creano un momento di pericolo per Svilar con una conclusione di Piccoli al 52′, ma il portiere giallorosso devia. L’equilibrio della partita viene spezzato al 62′ su un corner: Dovbyk controlla il pallone, si gira e segna, portando la Roma in vantaggio.

Il Cagliari cerca di reagire e si rende pericoloso al 68′ con Piccoli, che effettua un diagonale insidioso, ma Svilar è attento. Il portiere romanista si dimostra decisivo anche al 71’ salvando su un colpo di testa ravvicinato di Mina. La Roma perde Dybala per infortunio verso la fine della partita e si concentra principalmente sulla difesa del vantaggio. Infine, la missione di mantenere il risultato è compiuta, rafforzando la corsa della squadra verso un posto in Champions League.