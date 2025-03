Sesso e chimica dell’amore: cosa accende il desiderio maschile – lo studio

Il titolo di un noto brano musicale estivo, “Sesso e samba”, può avere un fondamento scientifico. Uno studio recente ha indagato le dinamiche nel cervello maschile durante l’attività sessuale, osservando l’interazione di due neurotrasmettitori, dopamina e acetilcolina, nell’area del piacere. Questi messaggeri chimici orchestrano il comportamento sessuale, rivelando un meccanismo simile tra topi e uomini, nonostante le differenze nei comportamenti sessuali.

La ricerca, pubblicata nella rivista ‘Neuron’, ha monitorato l’attività cerebrale dei topi durante l’accoppiamento, utilizzando sensori fluorescenti per rilevare i neurotrasmettitori nel nucleo accumbens. La dopamina e l’acetilcolina iniziano a essere rilasciate in sequenza, creando una sorta di ritmo durante l’atto sessuale. Gli scienziati hanno notato che l’acetilcolina viene rilasciata per prima, seguita dalla dopamina, che fluttua durante il rapporto fino all’eiaculazione.

Questa ricerca ha implicazioni significative per l’uomo, suggerendo potenziali nuovi trattamenti per disfunzioni sessuali, come l’eiaculazione precoce, che colpisce un ampio numero di uomini. L’autore principale, Qinghua Liu, ha sottolineato che lo studio ha rivelato come le sostanze chimiche interagiscono nel cervello maschile per regolare il comportamento sessuale attraverso le diverse fasi.

Inoltre, è emerso che la concentrazione di dopamina gioca un ruolo fondamentale; infatti, attivando specifiche cellule nervose, i ricercatori hanno potuto influenzare il comportamento sessuale dei topi. Questo studio fornisce una comprensione dettagliata della segnalazione della dopamina, aprendo la strada a futuri sviluppi terapeutici per le disfunzioni sessuali nell’uomo.