Sesso, 1 giovane su 10 lo esplora prima dei 13 anni, ma il dialogo in famiglia rimane un tabù

Sin dall’adolescenza, la sessualità è parte fondamentale della vita, ma resta ancora un tabù. In occasione della Giornata mondiale dell’ascolto, Durex Italia evidenzia l’importanza del dialogo tra genitori e figli su sessualità e affettività, presentando i risultati della settima edizione dell’Osservatorio ‘Giovani e Sessualità’, svolto con Skuola.net su un campione di 15.000 giovani tra gli 11 e i 24 anni. L’indagine 2024 esplora il rapporto di preadolescenti, adolescenti e giovani adulti con la sessualità, rivelando che i ragazzi si avvicinano al sesso in modo prematuro, con 1 su 10 che ha il primo rapporto sessuale prima dei 13 anni. Tuttavia, il confronto sulle tematiche sessuali in famiglia è scarso: il 44,7% dei giovani non si sente a proprio agio nel parlarne, il 32,4% non ne sente il bisogno, e il 15,1% considera il sesso un tabù.

Anche tra i genitori, la situazione non è migliorata: quasi 1 su 3 non ha mai ricevuto domande sui temi sessuali dai propri figli, e il 19% prova sentimenti negativi al riguardo, come vergogna ed imbarazzo. Solo il 6,9% dei giovani si rivolge ai genitori per informazioni, mentre oltre la metà (55,3%) cerca risposte online, con il rischio di imbattersi in fake news. Riguardo alla prevenzione, il 37% dei ragazzi non ha mai discusso di questo tema e meno di 1 su 2 utilizza regolarmente il preservativo.

Dall’indagine emerge anche una volontà condivisa da genitori e giovani di introdurre l’educazione sessuale nelle scuole: il 71,4% dei genitori e l’81% dei ragazzi sono favorevoli. La direttrice di Durex, Laura Savarese, sottolinea l’importanza di migliorare il dialogo tra genitori e figli attraverso iniziative come ‘A Luci Accese’, un programma per educare alla sessualità e affettività. Durex offre inoltre ai genitori l’accesso a sedute gratuite con psicoterapeuti per affrontare il tema della sessualità. Infine, in collaborazione con Edulia, è stato sviluppato un corso digitale per aiutare i genitori nel dialogo con i figli, disponibile online con video pillole su vari temi legati alla sessualità e affettività.