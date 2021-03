“I dizionari dell’Oxford Dictionary Press riflettono, anzi sono dettati, dal modo in cui il linguaggio viene utilizzato. E questo è definito solamente dalle prove di come le persone vere usano la lingua inglese nella loro vita di tutti i giorni”. A parlare è un portavoce del prestigioso dizionario della lingua inglese antica e moderna pubblicato dalla casa editrice Oxford University Press, che spiega perché lo scorso novembre, dopo oltre un anno dall’avvio di una richiesta e di una petizione per la rimozione dei riferimenti sessiti della parola woman (donna) da parte dell’attivista italiana Maria Beatrice Giovanardi, hanno accettato di modificare il termine.

Nello specifico, racconta che l’Ofxord Dictionary Press “ha intrapreso una revisione approfondita delle voci del dizionario e del thesaurus e degli esempi di utilizzo per la voce donna e per molti termini correlati. Ha ampliato la copertura del dizionario alla parola donna con più esempi e frasi idiomatiche che descrivono le donne in modo positivo e attivo. I sinonimi o i sensi offensivi sono stati chiaramente etichettati come tali e inclusi solo laddove esistano prove dell’uso nel mondo reale. Le etichette ‘offensivo’ e ‘datato’ sono state applicate a sempre più termini riferiti a donne e ragazze, in particolare quelli che riguardano l’aspetto fisico e il comportamento sessuale”.

Un tema che in questi giorni è stato dibattuto anche in Italia dopo che Repubblica ha pubblicato un botta e risposta tra l’attivista Maria Beatrice Giovanardi, appoggiata da cento sostenitori della sua campagna per chiedere una stessa revisione del sinonimo della parola ‘”donna” nella voce online della Treccani, e Valeria Della Valle, la direttrice del vocabolario edito dall’Istituto dell’Enciclopedia Italiana che ha difeso l’importanza della testimonianza dell’evoluzione del lingua “ricordando le parole della vergogna”.

Dibattitto che in occasione dell’8 marzo si è arricchito del contributo del presidente della Repubblica che intervenuto sull’importanza del linguaggio riferito alle donne. “Il rispetto verso le donne conosce molte declinazioni. Sul piano del linguaggio, innanzitutto. Dobbiamo respingere le parole di supponenza, quando non di odio o di disprezzo verso le donne. Parole che generano e alimentano stereotipi e pregiudizi ottusi e selvaggi, determinando atteggiamenti e comportamenti inaccettabilI”, così Sergio Mattarella durante la cerimonia al Quirinale per la Giornata della Donna.

La risposta di Maria Beatrice Giovanardi

“Qui non ci si vuole improvvisare lessicografi o disintermediare la cultura ma richiamare l’Istituto a farsi attento interprete di quella realtà che si è assunto il compito di registrare”. Un confronto, quello tra Giovanardi e Treccani, che è destinato a proseguire con una risposta alla lettera di Valeria Della Valle, che la manager 29enne ha pubblicato e della quale riportiamo alcuni estratti. “Non è solo una questione di categorie o tecnicismi linguistici ma anche di contenuti, perché è il combinato di questi che fa della lingua e dei suoi mezzi uno strumento di controllo sociale. Come rifletteva infatti Toni Morrison nella sua Nobel Lecture ‘il linguaggio sessista, il linguaggio razzista, il linguaggio fideistico sono tutte forme del linguaggio del controllo e del potere, il linguaggio oppressivo fa qualcosa di più di rappresentare la violenza: è la violenza’. Secondo l’Istituto prima cambia la realtà e poi la lingua, ed esclude il contrario o almeno la sincronia tra esse”, spiega Giovanardi. Che poi conclude rinnovando l’invito alla Treccani a considerare le richieste espresse: “Siccome Treccani sente il dovere di rispecchiare la realtà, e ne avrebbe l’autorevolezza, perché allora, con parità descrittiva rispetto all’uomo non fotografa anche il mutato ruolo della donna, arricchendo il lessico di riferimento che usa per descriverla?”.

La versione dello Zingarelli

Una tendenza, quella dell’attualizzazione dei vocaboli, che ormai dal 1994 è stata accolta da Lo Zingarelli, altro importante vocabolario della lingua italiana edito da Zanichelli, casa editrice attenta alla disparità di genere che si è appena dotata di linee guida e di un percorso di formazione del personale per eliminare le forme di discrimazione dai manuali scolastici. “Dal 1994 Lo Zingarelli esce annualmente, non è un’uscita di comodo per inserire per un centinaio di parole in più ma un’occasione per rivedere constantemente tutto il vocabolario che è uno strumento che invecchia, così come la lingua”, spiega Mario Cannella, curatore dagli anni Novanta del dizionario.

“Ci sono definizioni di parole che se usassimo oggi farebbero storcere il naso, in particolare le parole che hanno a che fare con il costume e la mentalità che negli ultimi trenta anni è cambiata molto – spiega Cannella – Nelle edizioni passate, per esempio, la coppia, in senso amoroso, veniva definitiva dallo Zingarelli come un insieme di due persone di sesso diverso unite tra loro da un rapporto matrimoniale o amoroso, per fortuna oggi matrimoniale e di sesso opposto non ci sono più. Il vocabolario registra la realtà e i cambiamenti delle lingue, non ha funzione educativa, deve testimoniare l’uso ma questo non significa che non debba farsi carico dei mutamenti dei costumi considerando i limiti d’uso”.

E sul dibattito tra Giovanardi e Treccani commenta: “Da lessicografo condivido la risposta di Valeria Della Valle, la nostra formula di edizione annuale però ci permette di svolgere constantemente e freneticamente un lavoro di revisione senza eliminare gli esempi negativi ma aggiungendo e pareggiando e cercando un equilibrio che non crei un sistema di esempi sbilancio. Lo abbiamo fatto inserendo alcune definizioni d’autore, quella di donna è scritta da Lella Costa, per cercare di aprire un terreno di pensiero; abbiamo inserito una nota d’uso femminile e una nota d’uso stereotipo; abbiamo aggiunto alcune formule ad esempio alle voci pollastra, prova d’amore e possesso per specificare che possono avere dei significati d’uso tipici di un certo linguaggio maschile tradizionale. Lavoro ne abbiamo fatto e lo stiamo facendo, siamo certi che ci sono ancora delle pecche ma il dibattito da noi è sempre vivo non perché siamo tolleranti ma perché cerchiamo di essere deontologicamente corretti nel rispettare la funzione del vocabolario”, conclude Cannella.