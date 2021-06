Ieri per un’ora alcuni fra i più grandi giornali del mondo sono andati ko. I siti web di New York Times, del Financial Times e del Guardian erano irraggiungibili. Così come quello della CNN, di Spotify e di Twitch. L’hashtag #internetdown ha tenuto banco per ore. Ogni tanto succede, ma ogni volta è il panico. La prima reazione è sempre: “sono stati gli hacker”, ovvero i criminali informatici (ma gli hacker sono esperti di informatica, e solo una piccola parte di loro usa le proprie competenze per scopi criminali). Ma questa volta era solo un guasto, un guasto della rete gestita da una società che fornisce servizi di edge cloud. In pratica Fastly ospita i dati e fornisce le applicazioni per una clientela fatta di aziende. Ieri per un’ora la sua rete è andata giù ed è bastato a farci rendere conto del fatto che di Internet non possiamo fare a meno. L’incidente è accaduto proprio mentre in Italia si accelera finalmente verso il trasferimento su cloud di tutti i dati e gli applicativi della pubblica amministrazione.

Quanto accaduto ci dice che il cloud non è sicuro o è meno sicuro? Sarebbe un errore grave pensarlo. Il cloud ha tre vantaggi: il primo è che ti consente di non comprare apparecchiature informatiche ma di affittarle e di averle nuove ogni volta; il secondo è che se progettato bene, i dati e le tecnologie sono interoperabili, dialogano fra loro e questo crea un valore, consente di svolgere dei servizi; il terzo è che riducendo il numero di data center (oggi in Italia sono undicimila) si riducono i punti esposti ad un attacco e migliora la capacità difensiva (ma non esclude che un attacco informatico possa avere successo). Poi certo ci sono i guasti, che non ci dovrebbero essere, che sarebbe meglio non ci fossero, ma che possono capitare. Se pensiamo che anche Google e Whatsapp ogni tanto vanno giù ci rendiamo conto del fatto che può succedere.

La soluzione non è solo investire in tecnologia migliore ma circondarsi di persone competenti: servirebbero più hacker nelle aziende e nella pubblica amministrazione. E anche nelle redazioni dei giornali.