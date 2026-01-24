14.6 C
Roma
sabato – 24 Gennaio 2026
Servizio sanitario in Italia

Un uomo mostra segni clinici di una patologia che colpisce contemporaneamente il fegato e la milza, che può avere gravi conseguenze. Il medico curante ha prescritto accertamenti da eseguire rapidamente.

L’uomo ha presentato la richiesta all’azienda sanitaria per un’ecografia dell’addome, con una ricetta che indica un tempo di attesa massimo di 10 giorni. Tuttavia, allo sportello la ricetta è stata considerata come una prestazione rinviabile a distanza di sette mesi, ignorando sia il quesito diagnostico che i tempi di attesa indicati dal medico curante.

La denuncia arriva dal comitato civico Articolo 32, che critica la gestione delle richieste di prenotazioni secondo un ordine di arrivo, ignorando le motivazioni delle ricette. Il comitato chiede se sia tollerabile tanta sciatteria organizzativa nei vertici che sovrintendono al servizio prenotazioni e se le dichiarazioni sulla riduzione delle liste di attesa siano solo operazioni di marketing politico.

Il comitato chiede anche se sia possibile dedicare attenzione agli utenti in attesa di una visita specialistica o un’indagine strumentale, e se i supermanager non siano in grado di promuovere il coinvolgimento di personale medico in pensione che sappia leggere una ricetta e dare istruzioni agli impiegati di sportello. Il comitato conclude chiedendo ai vertici di mostrare un po’ di interesse per efficaci procedure organizzative.

