Servizio Meteo Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026

È in fase di test il servizio meteo per le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, realizzato da Arpa Lombardia in collaborazione con Arpa Veneto e le Province di Trento e Bolzano. Un team di esperti, composto da tecnici del Servizio idrometeorologico e del Centro Neve e Valanghe di Arpa Lombardia, si occupa di garantire previsioni meteo specifiche, avvisi per condizioni avverse e monitoraggio dello stato della neve nelle località olimpiche lombarde.

Per migliorare il monitoraggio, sono state aggiunte due nuove stazioni nivometeorologiche, in conformità con i requisiti dell’Organizzazione meteorologica mondiale. Queste stazioni, situate nel Comune di Valdisotto a Bormio La Rocca (quota 2330 m) e a Livigno Mottolino (quota 1869 m), sono dotate di strumenti quali pluviometro, anemometro e termometro. Inoltre, è stato installato un radar meteorologico sul Monte Vallecetta, a 3011 metri.

Il piano di monitoraggio include anche due stazioni temporanee, situate vicino alla Pista Stelvio e a Livigno Carosello, e un profilatore di vento 3D a Bormio. Gli esperti di Arpa effettueranno rilievi manuali per caratterizzare lo stato della neve nelle aree delle piste.

L’assistenza meteorologica per le Olimpiadi comprende l’elaborazione di previsioni per tutte le località di gara. Tutti i dati meteorologici sono integrati nel sistema Olympic Data Feed, che fornisce informazioni in tempo reale per le operazioni, inclusi i Captains Meeting e il Main Operation Center.