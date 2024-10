Servizio interrotto dalla cattiva situazione meteorologica per settimane

Una frana ha colpito la linea ferroviaria Torino-Savona in Liguria a causa del maltempo che ha colpito la regione. Rete Ferroviaria Italiana (Rfi) ha annunciato l’interruzione della circolazione a causa di smottamenti che necessitano di interventi di ripristino. Il personale tecnico di Rfi è presente per monitorare la situazione, mentre è stata presa la decisione di deviare i treni attraverso lo snodo di Altare per alcune settimane.

La chiusura della linea è stata necessaria per garantire la sicurezza e il corretto svolgimento dei lavori di ripristino. Durante questo periodo, Rfi ha comunicato che ci sarà una rimodulazione dell’offerta di servizio sulla linea, con treni che seguiranno un itinerario alternativo passando per Altare. Dettagli specifici sulla modifica dell’offerta verranno forniti nei giorni successivi.

Il maltempo ha avuto impatti significativi anche al di fuori del traffico ferroviario: in Liguria si sono verificati fiumi esondati e chiusure di strade, in particolare l’autostrada A10. Questo maltempo ha influito anche sulle elezioni regionali previste per il fine settimana, che si svolgono tra il 27 e il 28 ottobre. In alcune località, i seggi elettorali sono stati spostati per garantire la sicurezza dei cittadini. Il candidato del centrosinistra, Andrea Orlando, ha espresso la sua solidarietà alle comunità colpite e ha ringraziato i soccorritori.

Rfi continua a monitorare la situazione e sta coordinando con le autorità competenti per garantire la sicurezza dei passeggeri e del personale. La situazione meteorologica sfavorevole continua a presentare delle sfide, rendendo necessario l’intervento di tecnici esperti per ripristinare le condizioni di utilizzo sicure della linea ferroviaria. La priorità rimane dunque la sicurezza, sia dei viaggiatori che in generale delle infrastrutture colpite dagli eventi atmosferici estremi.