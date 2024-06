Servizio in camera, cucciolo si occupa della sua umana malata

Un video condiviso sui social network mostra un cucciolo di cane che si occupa della sua umana malata: le immagini emozionano milioni di utenti del web.

Quando si ha la febbre anche solo alzarsi dal letto diventa un’azione dispendiosa di energie ed estremamente faticosa. Consapevole di ciò, un cane ha deciso di prendersi cura della sua umana malata. A testimoniare la premura del cucciolo è un video che, condiviso sui social network, ha fatto in breve tempo il giro del web diventando virale.

Il video del cane che si occupa dell’umana malata: la premura del quattro zampe conquista il web

Il filmato è stato pubblicato sul profilo TikTok della proprietaria del cagnolino all’account social @facecination.

Il protagonista del video è un cane di razza Australian Shepard dal manto nero di nome Brody. I cani da pastore australiano sono animali molto intelligenti, estremamente affettuosi e leali. Il modo in cui comprendono gli umani e il rapporto che instaurano con loro sono perfetti per le attività cinofile. Dal temperamento calmo tranquillo, il Pastore Australiano è un ottimo compagno di giochi per i bambini per via della sua indole protettiva.

La stessa indole protettiva che il cagnolino Brody ha mostrato nei confronti della sua umana ammalata.

L’umana di Brody, Sara Poskonka, ha condiviso su TikTok un video in cui mostra la premura del suo cucciolo. La donna è al letto e ha l’influenza. Non riesce ad alzarsi, ma ha bisogno di bere dell’acqua. Per fortuna con lei c’è l’Australian Shepard. Non appena Sara chiede aiuto al quattro zampe, questi fa capolino davanti alla porta della stanza, ascolta la richiesta della donna e si precipita a prendere per la sua umana una bottiglietta d’acqua.

@facecination Nurse Brody #onthisday #water #doggetswater #dogbringswaterbottle #dognurse #fyp #foryou #dogtok #brodytheaussie #australianshepherd #aussie #aussietok #australianshepherdsoftiktok #aussies #aussiesdoingthings #polandspring ♬ original sound – Sara

Il video che mostra la premura del cucciolo è stato condiviso su TikTok, emozionando milioni di utenti del web. Gli animali domestici, oltre a donare gioia a chi vive con loro, rappresentano in molti casi una fonte di supporto e aiuto sia fisico che emotivo. A testimoniare la grande intelligenza degli animali e la loro premura nei confronti della propria famiglia sono i numerosi filmati che ogni giorno vengono diffusi in rete, proprio come dimostra il caso di Brody.

Secondo diversi studi scientifici, i cani sono tra i pochi animali in grado di apprendere le parole in modo simile a un bambino di pochi anni. Secondo le ricerche scientifiche, i cani, a differenza di altri animali, utilizzano una strategia inferenziale che sfrutta quello che viene definito “principio di esclusione”. I cani capiscono che a ogni oggetto corrisponde un suono e quando sentono un nuovo suono davanti a un oggetto che non hanno mai visto deducono che quel suono va associato a quell’oggetto.

I cani sono in grado di capire il linguaggio verbale degli esseri umani: i quattro zampe hanno un’incredibile capacità nell’apprendere e nel comprendere le parole degli esseri umani, rispondendo a determinati stimoli verbali e non verbali. Il video che ha per protagonista il cagnolino Brody ne offre un’ottima dimostrazione. (di Elisabetta Guglielmi)