33.9 C
Roma
sabato – 16 Agosto 2025
Animali

Servizio di Tutela Animali: Bando a San Giuliano Terme

Da StraNotizie
Servizio di Tutela Animali: Bando a San Giuliano Terme

Il Comune di San Giuliano Terme ha annunciato la pubblicazione di un avviso pubblico per selezionare un partner nel settore della tutela degli animali e del controllo del randagismo. Questo bando è destinato agli enti del Terzo Settore, con l’obiettivo di trovare un soggetto capace di garantire reperibilità 24 ore su 24 e una gestione operativa efficace delle emergenze.

Il progetto si basa sul Regolamento comunale per la tutela degli animali, approvato nel 2008, che riconosce il diritto di tutte le specie animali a vivere secondo le loro caratteristiche. Negli anni, questo regolamento ha dimostrato di essere fondamentale per gestire le segnalazioni dei cittadini e delle associazioni di protezione animale. L’associazione selezionata dovrà offrire supporto operativo, gestire soccorsi e trasferimenti di animali in difficoltà, e promuovere le adozioni in collaborazione con il canile intercomunale “Soffio di vento”.

Il contributo massimo per il triennio è di 2.500 euro. Le proposte verranno valutate in base a sei criteri, tra cui l’esperienza con enti pubblici e le iniziative a favore della comunità. L’assessora alla Tutela degli Animali, Roberta Paolicchi, ha sottolineato l’importanza di rafforzare la rete di protezione animale e ha evidenziato la necessità di un partner competente e sensibile.

Gli enti del Terzo Settore interessati devono essere iscritti al RUNTS da almeno sei mesi, avere sede o operatività in Toscana, e devono inviare la documentazione richiesta via PEC entro il 22 settembre 2025. L’affidamento avrà una durata fino al 31 dicembre 2027, con possibilità di rinnovo per altri due anni. Le informazioni dettagliate sono disponibili sul sito del Comune.

Prezzo speciale! Hill's Science Plan No Grain per cani
Articolo precedente
Turismo in Italia: opportunità e sfide per Piacenza
Articolo successivo
Juventus e Atalanta, l’ultimo test del precampionato a Bergamo
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.