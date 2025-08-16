Servizio di Tutela Animali: Bando a San Giuliano Terme

Il Comune di San Giuliano Terme ha annunciato la pubblicazione di un avviso pubblico per selezionare un partner nel settore della tutela degli animali e del controllo del randagismo. Questo bando è destinato agli enti del Terzo Settore, con l’obiettivo di trovare un soggetto capace di garantire reperibilità 24 ore su 24 e una gestione operativa efficace delle emergenze.

Il progetto si basa sul Regolamento comunale per la tutela degli animali, approvato nel 2008, che riconosce il diritto di tutte le specie animali a vivere secondo le loro caratteristiche. Negli anni, questo regolamento ha dimostrato di essere fondamentale per gestire le segnalazioni dei cittadini e delle associazioni di protezione animale. L’associazione selezionata dovrà offrire supporto operativo, gestire soccorsi e trasferimenti di animali in difficoltà, e promuovere le adozioni in collaborazione con il canile intercomunale “Soffio di vento”.

Il contributo massimo per il triennio è di 2.500 euro. Le proposte verranno valutate in base a sei criteri, tra cui l’esperienza con enti pubblici e le iniziative a favore della comunità. L’assessora alla Tutela degli Animali, Roberta Paolicchi, ha sottolineato l’importanza di rafforzare la rete di protezione animale e ha evidenziato la necessità di un partner competente e sensibile.

Gli enti del Terzo Settore interessati devono essere iscritti al RUNTS da almeno sei mesi, avere sede o operatività in Toscana, e devono inviare la documentazione richiesta via PEC entro il 22 settembre 2025. L’affidamento avrà una durata fino al 31 dicembre 2027, con possibilità di rinnovo per altri due anni. Le informazioni dettagliate sono disponibili sul sito del Comune.