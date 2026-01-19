11.6 C
Servizio di Psicologia di Base in Puglia

È stato presentato il Servizio di Psicologia di Base finanziato dalla Regione Puglia presso la Direzione Generale dell’ASL di Taranto. Il nuovo servizio di assistenza psicologica di prossimità sarà operativo dal 2 febbraio, mentre le prenotazioni saranno già aperte dal 21 gennaio tramite CUP.

Il servizio offrirà una nuova figura sanitaria a supporto dei cittadini, integrata con la Medicina Generale e i servizi territoriali. Il servizio di psicologia di base rappresenta un’importante novità per la comunità, offrendo un sostegno psicologico di prossimità e integrato con gli altri servizi sanitari esistenti.

