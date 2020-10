“In un momento in cui si riconosce il valore per il Paese del servizio civile, ci troviamo a fare i conti con la nuda realtà: per accogliere 50.000 volontari all’anno servono 300 mln, ma la legge di Stabilità per il 2021 ne stanzia solo 99. Ed è facilmente prevedibile che anche quest’anno arrivino 85.000 domande di giovani che vogliono fare i volontari per il Servizio Civile. Cosa risponderemo a questi ragazzi?”. Licio Palazzini, presidente di Arci Servizio Civile e della Cnesc, la Conferenza nazionale degli Enti Servizio Civile, che riunisce le principali organizzazioni italiane che promuovono i progetti, lancia con Adnkronos/Labitalia l’allarme sulla capacità del sistema di poter soddisfare le domande che arrivano dai giovani.

