Servizio ambulanza veterinaria a Loano

Il Comune di Loano ha confermato e rinnovato il servizio di ambulanza veterinaria, una scelta di responsabilità e attenzione concreta verso gli animali da compagnia. Il servizio, svolto dalla Federazione Ambulanze Veterinarie Italia OdV, è gratuito per i residenti di Loano per gli interventi urgenti di primo soccorso e trasporto verso la clinica veterinaria più vicina. inoltre disponibile anche per i non residenti e per i turisti, con modalità chiare e trasparenti basate su preventivo.

Il servizio può essere attivato contattando il numero 331 482 4724 e interviene su richiesta del proprietario o su segnalazione delle autorità competenti. Secondo il Sindaco di Loano, Luca Lettieri, questo servizio rappresenta un investimento in benessere, civiltà e qualità della vita, rafforzando l’immagine di Loano come città attenta alle persone, agli animali e a un turismo responsabile e consapevole.

Tuttavia, nonostante questo impegno per il benessere degli animali, durante le festività di fine anno, la città di Loano è stata teatro di continue esplosioni di fuochi d’artificio e petardi, che hanno disturbato la quiete pubblica e messo in pericolo la salute degli animali. Nonostante il divieto dell’uso di petardi e prodotti pirotecnici, molti cittadini e turisti hanno testimoniato che le esplosioni sono proseguite per diverse ore, anche nel centro storico.

Lo studio recente pubblicato su Veterinary and Animal Science ha documentato le conseguenze dei fuochi d’artificio nei cani e nei gatti: panico, tremori, paralisi, tentativi di fuga, comportamento distruttivo. Speriamo che le autorità competenti prendano misure più efficaci per prevenire tali incidenti e garantire il benessere degli animali e la quiete pubblica.