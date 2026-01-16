Servizio a domicilio in Italia

Il dispensario ha chiuso il 31 dicembre a causa della scarsa partecipazione al servizio e della poca redditività, nonostante il Comune avesse azzerato i costi di affitto. La farmacista ha deciso di interrompere l’attività, ma per non creare disagio ai cittadini, l’amministrazione comunale è intervenuta creando una collaborazione tra farmacista, medico di base e alcuni volontari per garantire un servizio a domicilio, necessario per la presenza di molti anziani e fragili.

Il sindaco ha deciso di attivare un servizio di trasporto per i cittadini che ne abbiano necessità. La sperimentazione per il servizio del dispensario partirà e vedrà una collaborazione tra la dottoressa, la farmacista e il Comune. Il Comune metterà a disposizione un mezzo e un autista per accompagnare i cittadini all’ambulatorio medico. Il servizio partirà una volta la settimana, probabilmente di mercoledì, giorno di mercato, e potrà anche offrire un servizio di spesa.