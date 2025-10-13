Servizi streaming in Italia: costi e novità da non perdere

È disponibile una guida aggiornata sui servizi di streaming in Italia, focalizzata su cinema e serie TV. Di seguito, i costi degli abbonamenti per Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Paramount+ e Apple TV+.

Netflix offre diverse opzioni di abbonamento: il piano standard con pubblicità è a 6,99 euro al mese, mentre il piano standard senza pubblicità, valido per due schermi in HD, costa 13,99 euro. Il piano premium, che consente l’accesso su quattro schermi e in 4K/UHD, è disponibile a 19,99 euro al mese. È possibile aggiungere un utente al di fuori del nucleo famigliare per 4,99 euro mensili.

Amazon Prime Video è incluso nell’abbonamento ad Amazon Prime, che costa 4,99 euro al mese o 49,90 euro annuali. Chi desidera un piano senza pubblicità può optare per un costo aggiuntivo di 1,99 euro al mese.

Disney+ ha ampliato le sue offerte, con il piano standard con pubblicità a 5,99 euro al mese e il piano senza pubblicità a 10,99 euro mensili (o 109,90 euro annuali). Il piano premium, che offre contenuti in 4K/UHD e accesso a più dispositivi, costa 15,99 euro al mese (o 159,90 euro all’anno). È possibile anche aggiungere un utente extra con costi variabili a seconda del piano scelto.

Paramount+ presenta due opzioni: l’abbonamento mensile a 7,99 euro e quello annuale a 79,90 euro. Infine, Apple TV+ ha un’unica soluzione a 9,99 euro mensili.

Infine, per ottobre, sono in arrivo nuove serie e film in streaming imperdibili.