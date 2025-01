Servizi, ricerca del successore di Belloni. Ma c’è il rischio di un ‘risiko’ di poltrone.

L’imminente dimissione di Elisabetta Belloni dal suo ruolo di ambasciatrice e direttrice del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (Dis) apre la ricerca del suo successore. La Premier Giorgia Meloni avrà la responsabilità di nominare il nuovo direttore generale dei Servizi segreti, considerando il parere del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR). Formalmente, il Consiglio dei ministri non deve approvare la nomina, che dovrebbe essere discussa durante il consiglio convocato per giovedì alle 18.

Le dimissioni di Belloni diventeranno effettive il 15 gennaio, e l’obiettivo è chiudere rapidamente questa fase delicata, specialmente a causa delle attuali sfide internazionali, come la detenzione della giornalista Cecilia Sala in Iran. Tra i nomi in lizza per il nuovo incarico, il favorito sembra essere Bruno Valensise, attuale direttore dell’Aisi, l’agenzia della sicurezza interna. La sua candidatura è sostenuta dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, che svolge anche il ruolo di Autorità delegata per la sicurezza.

Valensise, laureato in Giurisprudenza e con ulteriori titoli in Scienze politiche ed economiche, è già ben conosciuto nel Dis, avendo ricoperto in passato il ruolo di vicedirettore generale. Tuttavia, un eventuale trasferimento di Valensise al Dis potrebbe innescare una serie di spostamenti al vertice, creando una situazione di “risiko” delle nomine. Alcuni ritengono che possa restare al proprio posto sia Valensise sia il numero uno dell’Aise, Gianni Caravelli.

In caso di questo scenario, il Dis potrebbe essere guidato da uno dei vice di Belloni, come il prefetto Alessandra Guidi o Giuseppe Del Deo, quest’ultimo nominato vicedirettore Aisi nel 2023. Emerge anche il nome di Vittorio Rizzi, attuale vicedirettore dell’Aisi. Inoltre, si considerano altre candidature, tra cui il comandante generale della Guardia di Finanza, Andrea De Gennaro, il prefetto di Roma, Lamberto Giannini, e il generale Francesco Paolo Figliuolo, recentemente nominato vicedirettore Aise. La situazione rimane quindi fluida, con diverse possibilità per la successione di Belloni.