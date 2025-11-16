Servizi reumatologici ad Asst Pavia: il convegno a Stradella

I servizi offerti da Asst Pavia, tra cui il nuovo ambulatorio per la fibromialgia presso l’ospedale di Stradella, saranno presentati durante il secondo convegno annuale che si terrà oggi nella sala Brambilla. Al convegno parteciperanno vari relatori e la direzione dell’azienda, rappresentata da Giancarlo Iannello.

L’obiettivo dell’evento è di informare i medici di medicina generale sulle opportunità reumatologiche disponibili su tutto il territorio pavese. La Reumatologia di Asst integra una presa in carico completa del paziente, dalla diagnosi alla terapia farmacologica, inclusi i farmaci biotecnologici e la riabilitazione, come spiega Maria Cristina Caffetti, primaria della Riabilitazione specialistica di Stradella. È fondamentale costruire una rete tra Asst, la Reumatologia del San Matteo, i medici di base e i pazienti, coinvolgendo anche le associazioni di pazienti reumatici.

Un’intera sessione del convegno sarà dedicata alla fibromialgia, una malattia cronica e spesso invalidante recentemente riconosciuta nei Livelli essenziali di assistenza. All’ospedale di Stradella è stato istituito un ambulatorio e una Macroattività ambulatoriale complessa per fornire un’attenzione olistica e multidisciplinare ai pazienti. Caffetti sottolinea l’importanza di approcci multidisciplinari nella gestione della fibromialgia, in quanto richiede il coinvolgimento di reumatologi, fisiatri e fisioterapisti.

Le malattie reumatiche hanno un impatto significativo sui costi dell’assistenza socio-sanitaria, con una spesa annuale in Italia superiore ai 4 miliardi di euro. Oltre 5 milioni di italiani soffrono di malattie reumatiche, di cui 734mila affetti da forme croniche come l’artrite reumatoide e le spondiloartropatie, causando una riduzione della qualità della vita e dell’attività lavorativa.