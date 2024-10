Servizi Italia, la CONSOB approva il documento d’offerta. OPA al via il 28 ottobre

L’offerente Cometa ha annunciato che CONSOB ha approvato il documento di offerta relativo all’offerta pubblica di acquisto (OPA) volontaria totalitaria sulle azioni ordinarie di Servizi Italia. Questa società è quotata su Euronext STAR Milan ed è riconosciuta come leader nel settore dei servizi integrati di noleggio, lavaggio e sterilizzazione di materiali tessili e strumentario chirurgico per le strutture sanitarie.

Il periodo di adesione all’offerta, concordato con Borsa Italiana, inizierà alle ore 8:30 del 28 ottobre 2024 e si concluderà alle ore 17:30 del 15 novembre 2024, con possibilità di proroga. Durante questo periodo, gli azionisti di Servizi Italia potranno aderire all’OPA.

Il corrispettivo offerto per ciascuna azione che sarà portata in adesione all’offerta è fissato a 2,37 euro. Il pagamento di questa somma avverrà il giorno 22 novembre 2024, salvo eventuali proroghe.

Servizi Italia, con la sua reputazione consolidata nel settore dei servizi per la sanità, rappresenta un’opportunità strategica per gli investitori e per Cometa, che cerca di espandere la propria presenza e le proprie operazioni nel mercato. L’approvazione della documentazione da parte di CONSOB è un passaggio fondamentale per garantire la trasparenza e la regolarità del processo, mirando a tutelare gli interessi degli azionisti e a facilitare la adesione al piano proposto.

Nel contesto attuale del mercato, l’OPA potrebbe rappresentare un significante sviluppo per Servizi Italia, dando la possibilità di rafforzare ulteriormente le proprie capacità operative e ampliando la gamma dei servizi offerti. La strategia di Cometa riflette l’intenzione di creare sinergie e ottimizzare le risorse esistenti nel settore dei servizi sanitari, un ambito sempre più rilevante e in crescita, soprattutto in considerazione delle sfide sanitarie globali.

Questa offerta di acquisizione è quindi un’opportunità per gli azionisti di Servizi Italia per monetizzare le loro partecipazioni a un prezzo stabilito, con il supporto di una società offerente con una chiara visione di crescita e sviluppo nel settore.