Servizi di salute nelle valli Bembana e Imagna per tutti

Nelle valli Bembana e Imagna sono disponibili vari servizi legati alla salute, con l’obiettivo di informare la cittadinanza e promuovere il benessere. Riprendono gli incontri gratuiti ‘Salute e benessere’, dedicati non solo alla cura delle malattie, ma anche alla prevenzione e al miglioramento della qualità della vita quotidiana. Questi eventi offrono informazioni pratiche e chiare, aiutando le persone a integrare strumenti utili nelle loro routine giornaliere.

Il ciclo di incontri, iniziato a giugno, torna con nuovi appuntamenti per fornire una maggiore consapevolezza sui temi della salute. Gli utenti possono trarre numerosi benefici da questa iniziativa, ricevendo supporto e risorse per affrontare le sfide quotidiane legate al benessere personale.

