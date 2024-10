Serve una nuova e concreta politica industriale

Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha sottolineato la necessità di una nuova politica industriale durante l’assemblea generale di Assolombarda all’Università Bocconi. Ha espresso preoccupazione per il fatto che non si possa lasciare la responsabilità del progresso solo agli imprenditori, i quali sono spesso lasciati soli ad affrontare sfide significative, come la complessità del mercato globale e le norme restrittive. Sala ha evidenziato che il PIL lombardo è cresciuto del 7% rispetto ai livelli pre-pandemia, raggiungendo i 480 miliardi di euro. Ha anche fatto riferimento al contributo significativo di Milano al bilancio nazionale, con circa 20 miliardi di euro in tasse che vengono versati a Roma ogni anno.

Il sindaco ha chiesto supporto per affrontare le difficoltà e rafforzare il territorio, sottolineando che la crescita non avviene per caso, ma è il risultato di convinzione e investimenti. Gli investimenti delle imprese lombarde sono aumentati del 20% dal 2019 al 2023, un chiaro segno di forza e competitività nonostante le sfide. Ha criticato le proposte demagogiche di ridurre il tetto degli stipendi dei manager pubblici, affermando che per migliorare le aziende è necessario investire nelle persone.

Sala ha messo in evidenza la sua integrità nella gestione delle risorse pubbliche, affermando di non aver mai effettuato nomine basate su considerazioni politiche, ma di aver sempre agito secondo il proprio giudizio. Ha avvertito che la politica non deve cadere nel rischio del clientelismo se si desidera avere una visione chiara per il futuro. È fondamentale che i politici partecipino a una nuova visione e a uno sforzo collettivo per affrontare le barriere allo sviluppo del tessuto industriale.

Infine, ha sottolineato l’importanza della cooperazione tra il settore pubblico e le imprese, affermando che le aziende riconoscono di avere bisogno della politica per consolidare la loro presenza nel Paese e nel territorio. In sintesi, la politiche industriali devono essere orientate a sostenere e accompagnare le imprese verso una crescita sostenibile e competitiva.