serve una nuova casa al più presto

La dolca cagnolina ha passato le pene dell’inferno ed è quasi morta dopo essere rimasta incinta dell’ennesima cucciolata, adesso le serve una nuova casa.

La storia di Whiskey Sour spezza davvero i cuori. La cagnolina ha passato le pene dell’inferno a causa della sua precedente proprietaria. Rimasta incinta per l’ennesima volta e abbandonata al suo destino, adesso l’associazione che l’ha in cura spera di trovarle una famiglia amorevole per sempre, per ritrovare la felicità che le è stata portata via per tanto tempo.

La storia di Whiskey Sour: quasi morta per dare alla luce l’ennesima cucciolata

La crudeltà umana nei confronti degli animali non avrà mai una fine e, purtroppo, la dolce cagnolina Whiskey Sour ha provato sulla sua pelle cosa voglia dire.

Nonostante la sua crudele storia e il fatto che ne abbia passate di tutti i colori, questa cagnolina non ha perso la sua dolcezza e riesce a catturare i cuori di tutti. Whiskey Sour è stata salvata dopo che il suo proprietario l’ha lasciata incinta più volte, e questa volta, l’ultima l’ha quasi portata alla morte. Era praticamente una randagia nonostante avesse un proprietario, il quale l’ha guardata per giorni mentre cercava di partorire fino a quando non è quasi morta.

🐾 Vi aspettiamo sul nostro nuovo canale TELEGRAM con tanti consigli e novità

Mentre soffriva tra parto e stanchezza, la cagnolina è riuscita ad implorare un soccorritore che operava in quella zona, di aiutarla a salvarle la vita. L’uomo l’ha quindi portata via da quella orrenda situazione e portata presso la clinica. Whiskey Sour era quasi settica e tutti i suoi piccoli non ce l’avevano fatta a sopravvivere. È stata sterilizzata e data in affidamento temporaneo, dove con il tempo ha ripreso le forze.

Whiskey Sour non solo aveva appena partorito, perso i suoi cuccioli e senza forze, è stata anche trovata positiva alla sverminazione, ovvero aveva così tanti vermi che la clinica ha dovuto eseguire un intervento chirurgico per rimuoverli. Aveva anche una zampa rotta che è guarita male perché non è stata curata adeguatamente in precedenza. Per concludere, la cucciola è anche sorda. La cagnolina si trova presso il rifugio Dallas Dog da più di un anno ormai, si è ripresa del tutto e adesso non le rimane che trovare una casa per sempre.

🐱 Per restare sempre aggiornato su tutte le news seguici anche su TWITTER

È descritta come una cagnolina buonissima, brava con i cuccioli, amante delle coccole, tranquilla e buona anche con i gatti. L’unico problema cha continua a persistere è il suo ex proprietario. Difatti ogni volta che il rifugio pubblica su Whiskey lui inonda i feed implorando di riaverla indietro, affermando che ce l’ha data solo per curarla. Fatto non vero visto che è quasi morta mentre era proprio sotto le sue cure. Perciò non c’è modo che possa riavere Whiskey Sour. Sperano al più presto, quindi, di trovare una famiglia affidabile e amorevole al più presto, per donargli il lieto fine tanto desiderato.