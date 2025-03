Serve una motosega! Questo è buon senso

“Ma certo che ci vuole la motosega! Bisogna guadagnarsi i soldi! Prima, seconda e terza riforma: burocrazia e semplificazione”, afferma Carlo Cottarelli, direttore dell’Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani, durante la presentazione del nuovo Partito liberale democratico a Roma. Cottarelli, ex direttore del dipartimento Affari Fiscali del FMI e senatore Pd dimissionario, critica l’attuale burocrazia italiana.

Sui confronti con Trump, l’economista sottolinea che è fondamentale evitare approcci errati: “Questo è buon senso. La macchina politica deve riformare la Pubblica amministrazione, adottando metodi di gestione del personale simili a quelli del settore privato. Ogni ministro deve avere un contratto con obiettivi chiari e scadenze, altrimenti deve essere sostituito”.

Riguardo all’immigrazione, Cottarelli evidenzia che i partiti non liberali stanno guadagnando terreno grazie alla narrativa della protezione dall’immigrazione. Per Cottarelli, è essenziale che l’area democratica assuma una posizione chiara, garantendo ingressi a chi ha permessi regolari. Critica l’approccio attuale che oscilla tra “paesi sicuri” e “paesi insicuri” e sostiene la necessità di canali di immigrazione regolari per evitare la percezione di invasione.

In conclusione, Cottarelli propone una visione di razionalizzazione della Pubblica amministrazione e dell’approccio all’immigrazione per favorire una gestione più efficace e sostenibile del paese.