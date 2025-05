Serve un Papa che parli di pace come Francesco, senza paura

“Come vorrei che fosse il Papa che sta per essere eletto? Mi auguro che abbia la stessa sensibilità di Francesco per i progetti umanitari, per parlare di pace e soprattutto per dire la sua a Israele”. Queste le parole di Paolo Brosio, giornalista e fervente credente, che esprime la sua speranza per il nuovo Pontefice. Brosio sottolinea come Bergoglio sia stato uno dei pochi a opporsi al massacro dei bambini, lamentando però che oggi chi esprime tali preoccupazioni viene tacciato di antisemitismo.

Il giornalista, che ha recentemente affrontato la perdita della madre ed è coinvolto in progetti a Medjugorie, considera Francesco una figura fondamentale per il suo cammino di fede. “Oggi siamo sull’orlo della terza guerra mondiale”, afferma, evidenziando la necessità di un Papa che parli di pace senza timore. Brosio desidera un Pontefice che sia sensibile alle sofferenze di popoli come palestinesi e ucraini e menziona la figura di Parolin, che ha lavorato con successo in Cina, e Robert Sarah, considerato capace ma più conservatore.

Sottolinea che, anche se Francesco era visto come progressista, mantenne forti posizioni contro l’aborto e l’eutanasia. Questo evidenzia che indipendentemente dalle inclinazioni politiche, un Papa deve sempre essere un uomo di Dio. Brosio auspica quindi un futuro Pontefice che continui sulla strada della sensibilità e dell’impegno per la pace, riflettendo sull’importanza della presenza della Chiesa in un mondo sempre più conflittuale.