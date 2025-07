Serse Cosmi attacca Retegui: polemiche sul suo trasferimento

Il mondo del calcio è in continuo fermento e le voci di mercato sono sempre al centro dell’attenzione. Recentemente, l’ex allenatore di Perugia, Serse Cosmi, ha condiviso le sue opinioni sul trasferimento di Mateo Retegui dall’Atalanta all’Al-Qadsiah, club della Saudi Pro League.

Intervenendo al “Festival del Calcio Italiano” di Arezzo, Cosmi ha espresso il suo scetticismo riguardo alle cifre che circondano il trasferimento dell’attaccante, attualmente considerato il capocannoniere del campionato italiano. Ha sottolineato che, sebbene Retegui stia per guadagnare 20 milioni di euro all’anno, nei primi anni 2000 giocatori con un profilo simile non trovavano spazio neanche nelle prime 18 squadre di Serie A.

Cosmi ha anche messo a confronto Retegui con attaccanti del passato come Bazzani e Miccoli, affermando che questi sarebbero stati di gran lunga superiori. Ha citato il caso di Bazzani, il quale, ai tempi del Perugia, guadagnava 250 mila euro, un’enormità in confronto al nuovo stipendio di Retegui. Ha infine suggerito che anche Hubner, ex capocannoniere, avesse un talento ben superiore rispetto all’attuale attaccante dell’Atalanta.

Mateo Retegui è atteso in Arabia Saudita dopo una singola stagione con i nerazzurri. Il suo contratto con l’Al-Qadsiah prevede un ingaggio di 60 milioni di euro in tre anni, composto da 15 milioni all’anno e un ulteriore bonus di 5 milioni legato ai suoi obiettivi realizzativi e ai risultati del club.