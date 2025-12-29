Serravalle contro logistica pesante

Il gruppo consiliare “Centrosinistra per Serravalle” ha appreso con forte preoccupazione, attraverso la stampa, che la Giunta comunale ha approvato un progetto per la realizzazione di una maxi struttura di logistica pesante nell’area industriale del Redolone, zona Ponte Stella. Si tratta di una scelta di notevole impatto che avrà conseguenze significative sulla viabilità dell’intera zona.

La previsione di un intenso traffico di mezzi pesanti e di un elevato numero di mezzi leggeri distribuiti lungo tutto l’arco della giornata potrebbe aggravare in modo critico una situazione già complessa. I cittadini residenti della zona saranno direttamente coinvolti in questa scelta, che non è stata condivisa e calata dall’alto, e che insistente su una strada già pericolosa.

La strada in questione è già interessata dal passaggio di mezzi pesanti e rappresenta l’unica via di accesso alla discarica, con criticità in termini di sicurezza e vivibilità. Il Consiglio Comunale non è stato coinvolto nel percorso decisionale, venendo di fatto escluso al pari dei residenti, nonostante il suo ruolo centrale di indirizzo e controllo.

Il progetto prevede una struttura dotata di numerosi posti di carico per logistica pesante, che genera un numero limitato di posti di lavoro, spesso caratterizzati da manodopera non specializzata. Il Sindaco, che si è presentato come amministratore attento all’ascolto dei cittadini, ha assunto decisioni di grande impatto per il territorio senza coinvolgere i residenti direttamente interessati e bypassando il Consiglio Comunale.

Il gruppo consiliare “Centrosinistra per Serravalle” ritiene che l’ascolto non possa essere uno slogan da campagna elettorale, ma debba tradursi in confronto, trasparenza e rispetto delle istituzioni democratiche, soprattutto quando le scelte incidono in modo profondo sulla vita dei cittadini.