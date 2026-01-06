6.6 C
Serrature intelligenti senza batterie negli Stati Uniti

Serrature intelligenti senza batterie negli Stati Uniti

Lockin Veno Professional e Lockin V7 Max sono due serrature intelligenti innovative che non richiedono la ricarica o la sostituzione delle batterie. Questi lucchetti utilizzano Lockin AuraCharge, un dispositivo esterno che si collega a una distanza di circa quattro metri e trasmette un raggio di luce invisibile per alimentare continuamente la batteria della serratura.

Lockin Veno Professional è una serratura intelligente con catenaccio, mentre V7 Max è una serratura da infilare. Il Veno Professional è previsto sul mercato con un prezzo al dettaglio di circa 350 dollari. Il V7 Max, dotato di doppia fotocamera, è previsto per il terzo trimestre e potrebbe costare fino a 1.000 dollari. Entrambe le serrature offrono soluzioni innovative per la sicurezza domestica.

