Serratore (Cosmos-Standard): ‘Standard RSPO e la Sostenibilità dell’Olio di Palma’

L’olio di palma è ampiamente utilizzato nei settori alimentare e cosmetico, dove compare nel 70% dei prodotti. In linea con la direttiva Green Claims, che promuove trasparenza e sostenibilità, è in atto un processo di certificazione per l’olio di palma secondo lo standard Rspo. Mariano Serratore, presidente di Cosmos-Standard e direttore tecnico di Icea-Istituto per la certificazione etica ed ambientale, ha sottolineato questi punti durante il workshop ‘Bellezza rigenerativa e green claims’. L’evento, organizzato da Icea in collaborazione con Cosmos-Standard, si è tenuto nell’ambito della 56esima edizione di Cosmoprof Worldwide Bologna, una manifestazione dedicata all’industria cosmetica, che si svolge fino al 23 marzo presso il Quartiere fieristico di Bologna.