Serpenti in giardino? Ecco come affrontare il problema.

Se nel giardino ci sono serpenti, esistono modi efficaci per affrontare il problema. In Italia, i serpenti velenosi come le vipere sono rari nelle aree urbane, ma più comuni in boschi e parchi. Le specie più comuni includono vipere, bisce e biacchi, di cui solo la vipera è velenosa. Gli esemplari urbani sono generalmente innocui. Per mantenere i serpenti lontani dai giardini, è fondamentale tenere il giardino pulito, evitando erba alta e accumuli di legna, poiché questi offrono rifugio. Ridurre fonti d’acqua stagnante è altrettanto importante, poiché queste attraggono la fauna selvatica. Potare regolarmente piante e alberi e mantenere il prato tagliato aiuta a prevenire la proliferazione di insetti, fonti di cibo per i serpenti.

Si possono anche utilizzare piante aromatiche come citronella, menta, aglio e rosmarino, che possono tenere lontani i serpenti. Per impedire l’ingresso in casa, è necessario sigillare crepe e limitare l’accumulo di pietre e legna.

In Italia, l’unico serpente velenoso è la vipera, che può mordere solo se minacciata. Altre specie, come il serpente testa di rame, possono essere pericolose, ma generalmente non attaccano gli esseri umani. I serpenti come il biacco sono innocui e non attaccano a meno di essere provocati. Il biacco, molto comune, è minacciato dalla perdita dell’habitat a causa dell’urbanizzazione. È importante trattare i serpenti con rispetto per il loro ruolo nell’ecosistema, evitando di ucciderli e adottando misure preventive per allontanarli dai giardini.

Sintesi AI da StraNotizie.it

Fonte: www.amoreaquattrozampe.it