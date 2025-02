Serpente tra la frutta del supermercato: “chiamate subito aiuto”

Il commercio globale di alimenti comporta il trasporto di frutta, verdura e altri prodotti, a volte portando a situazioni sorprendenti. Un addetto di un supermercato ha scoperto un serpente velenoso nascosto tra le banane importate dall’Ecuador. Questo serpente, lungo 45 cm, è stato rinvenuto prima che la frutta fosse esposta nel negozio, evitando così pericoli per clienti e dipendenti.

La specie del serpente è Leptodeira, nota per i suoi occhietti simili a quelli di un felino. È evidente che il serpente stava cercando riparo e si è trovato intrappolato in un viaggio di mille miglia tra i frutti. Dopo il ritrovamento, le autorità competenti sono state avvisate e hanno immediatamente recintato la zona, assicurandosi di rimuovere l’animale in modo sicuro.

Eventi del genere non sono rari; le diverse specie di animali possono nascondersi nei carichi di frutta tropicale, imballata nei luoghi di produzione. Il serpente è stato quindi trasferito in un centro specializzato per animali esotici, dove è in attesa di valutazione. Potrebbe rimanere nel centro oppure essere trasferito in un rettilario o zoo più adatto alle sue esigenze.

Questo episodio evidenzia l’importanza di ampliare le misure di sicurezza nel trasporto di prodotti alimentari, per proteggere sia gli esseri umani che gli animali. È fondamentale garantire che creature come questo serpente non finiscano in cattività in luoghi inappropriati, ma possano invece essere riportate nel loro habitat naturale.