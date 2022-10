Serpente entra in camera da letto dalla finestra: donna sotto shock

Destabilizzante l’ingresso di un serpente nella camera da letto, l’intruso entra attraverso la finestra: la donna è ancora traumatizzata.

Una donna stava riposando nella sua camera da letto, quando – all’improvviso – ha aperto gli occhi e si è trovata davanti all’allarmante visione. Un esemplare di rettile – di colore arancione e dalle pressoché grandi dimensioni – era letteralmente appeso alla finestra della sua abitazione e stava strisciando, in quel momento, all’interno della sua stanza.

Serpente entra in camera da letto dalla finestra: la donna è sotto shock – FOTO

La casa della donna è situata in una zona prettamente residenziale dell’Essex, più precisamente nella città di Basildon, ossia nel sud-ovest dell’Inghilterra. La co-protagonista della storia al cardiopalma, assieme allo strisciante intruso, ha poi raccontato nei dettagli la sua reazione rispetto ai fatti svoltisi lungo Hereford Walk.

Scorta la presenza del rettile, dopo essere scesa dal letto per chiudere la finestra in virtù di un calo delle temperature, la donna ha visto l’intruso arancione e ha scattato lui alcune fotografie, finendo col fuggire immediatamente dalla stanza nella quale si trovava, e chiudendo la porta dietro di sé. La segnalazione dell’accaduto e del successivo intervento sul posto della RSPCA (Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals) è stata inizialmente effettuata da Faysal Ayyub, tramite il suo profilo ufficiale su Facebook.

Più tardi si è anche scoperto, fortunatamente, di come il rettile non avrebbe potuto realmente rappresentare una minaccia per la donna. La responsabile dell’operazione e della salvaguardia degli animali sul territorio lo ha identificato come un Phanterophis gattatus (o Serpente del Grano). E dunque non velenoso per l’incolumità della proprietaria di casa.

La donna, in seguito al mancato recupero dell’esemplare o della sua messa in sicurezza, poiché probabilmente fuggito altrove, ha ugualmente tenuto a spiegare quale sia stato l’impatto che tale esperienza ha avuto su di lei.

A riportare gli stati d’animo della donna si è cimentata sul finale Enola Evans, l’addetta che ha effettuato la perquisizione nell’appartamento e che ha poi documentato l’assenza del serpente. Quest’ultima ha spiegato che la vittima era rimasta particolarmente traumatizzata dall’inatteso episodio.