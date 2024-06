serio il motivo per cui l’amore tra i due Vip sarebbe giunto al capolinea

La coppia è scoppiata. Greta Rossetti e Sergio D’Ottavi si sono lasciati, a quanto pare definitivamente. I due non stanno più insieme e lui accusa l’ormai ex compagna di averlo tradito. Non sappiamo se sia davvero vero oppure no. Quello che sappiamo è che ormai la loro relazione è arrivata al capolinea. Saranno solo i tradimenti ad aver posto la parola fine al loro amore?

Ad annunciare la fine del rapporto è stato lo stesso Sergio D’Ottavi, che ha pubblicato un lungo comunicato sui social network. Parole per annunciare a tutti quanti la fine della relazione tra i due concorrenti del Grande Fratello.

L’amore tra Greta Rossetti e Sergio D’Ottavi era nato proprio all’interno della casa più spiata del nostro paese. Alla fine del reality show i due hanno continuato a frequentarsi, pubblicando sui social scatti della loro felicità.

Durante la loro relazione non sono mancati dei momenti di incomprensione e di incertezza, ma fino a oggi i due sono sempre riusciti ad andare avanti, continuando nel loro rapporto. Almeno fino ad adesso.

Greta e Sergio si sono definitivamente lasciati e la notizia è assolutamente ufficiale, dal momento che arriva dai canali social dell’ex gieffino. Non è stato, però, molto galante, perché ha puntato il dito contro Greta accusandola di tradimento.

Greta Rossetti e Sergio D’Ottavi si sono detti addio per sempre

L’ex concorrente del Grande Fratello ha pubblicato un lungo post sui social, in cui parla proprio di perdonare un tradimento: “Bisogna avere la lealtà di ammetterlo e tentare di giustificarlo quando si viene inequivocabilmente scoperti“. A quanto pare, dunque, Greta ha tradito Sergio.

Nel suo post lui continua dicendo che no si possono costruire le fondamenta di una relazione su bugie, scappatelle, mancanza di rispetto. Lui non vuole questo per la sua vita. “Ho imparato a caro prezzo il rispetto per gli altri e soprattutto quello per me stesso“.