Serie tv The Pitt: Stati Uniti

L’attore interpreta il Dr. Michael “Robby” Robinavitch del pronto soccorso del Pittsburgh Trauma Medical Center in una serie che offre un’esperienza intenzionalmente claustrofobica e immersiva. La prima stagione è stata un successo mondiale con 4 Emmy e 2 nomination ai Golden Globes.

La comunità medica è stata la prima ad abbracciare la serie con entusiasmo, e la loro approvazione ha dato agli altri la fiducia necessaria per guardare lo show. La serie racconta gli Stati Uniti e i limiti del loro sistema sanitario da una prospettiva unica come quella di un pronto soccorso.

La serie affronta tematiche come il fentanyl, i diritti trans, la violenza armata e la carenza di infermieri. Il Covid ha avuto un impatto enorme e la serie vuole affrontarlo, così come l’enorme quantità di disinformazione medica che circola oggi.

Il secondo capitolo della serie è ambientato il 4 luglio e vede l’equipe medica alle prese con una sparatoria di massa e l’allontanamento del Dr. Langdon. Tra le tematiche affrontate in questi nuovi episodi, anche l’uso dell’IA in campo medico.

La serie è emotivamente simile a una montagna russa, sia per il pubblico sia per i suoi interpreti. Gli attori hanno confermato che a volte girano una scena e scoppiano a piangere subito dopo, ma trovano anche l’umorismo da patibolo per affrontare le situazioni difficili. I medici con cui hanno parlato dicono la stessa cosa: devi trovare il modo di ridere in mezzo al trauma.

