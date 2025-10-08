Serie TV romantiche su Netflix: 5 storie d’amore uniche

Se amate le storie d’amore, Netflix offre una selezione di serie TV che trattano il tema in modo originale, affrontando anche tematiche significative. Ecco cinque titoli da non perdere.
Iniziamo con La Regina Carlotta, uno spin-off di Bridgerton che esplora la difficile relazione tra la regina Carlotta di Meclemburgo-Strelitz e re Giorgio III. I due personaggi storici, rielaborati in chiave moderna, vivono una storia d’amore intensa, ostacolata dalla malattia mentale del re, che cerca di proteggere la consorte dal suo personale tormento.
Un altro titolo da considerare è La cuoca di Castamar, ambientata nella Madrid del 1720. La storia ruota attorno a Clara, una talentuosa cuoca con un segreto: soffre di agorafobia dopo la morte del padre. Quando incontra il duca Diego, triste per la perdita della moglie, tra di loro scocca una intensa attrazione, ostacolata dalle convenzioni sociali dell’epoca.
Passiamo a Love & Anarchy, una serie svedese che racconta di Sofie, una consulente aziendale insoddisfatta della sua vita sentimentale. Una sera, scoperta da un giovane collega mentre si abbandona a un momento di autoerotismo, si avvia un rapporto audace e divertente.
Un’idea intrigante alla base di Love Alarm, serie coreana, è quella di un’app che segnala se qualcuno nelle vicinanze ha sentimenti per noi. Il racconto si sviluppa attorno a un triangolo amoroso che coinvolge due migliori amici.
Infine, Heartstopper narra la relazione tra Charlie, un ragazzo gay, e Nick, un giocatore di rugby. La loro amicizia si trasforma in un amore inaspettato, affrontando temi come la depressione e il bullismo, rendendo la storia profonda ed emozionante.