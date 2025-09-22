28 C
Serie TV imperdibili su Netflix: scopri i migliori titoli

Da StraNotizie
Se state cercando una serie TV da guardare su Netflix nei prossimi giorni, ecco tre titoli che offrono una varietà di generi, dall’azione alla commedia distopica.

Il Rifugio Atomico
Con lo scoppio della Terza Guerra Mondiale imminente, un gruppo di miliardari decide di rifugiarsi in un bunker antiatomico per affrontare l’inevitabile conflitto nucleare. Tuttavia, la convivenza tra di loro si rivela complicata mentre osservano su schermo il mondo esterno che collassa.

Black Rabbit
Questa serie, con Jude Law, è caratterizzata da misteri e legami familiari, presentando un’atmosfera da noir contemporaneo. La storia segue due fratelli che, dopo anni di separazione, si ritrovano per indagare su una serie di omicidi legati al loro passato. Con colpi di scena e un ritmo incalzante, Black Rabbit riesce a coinvolgere il pubblico grazie ai suoi protagonisti di spicco.

I Bastardi di Bollywood
Protagonista della serie è Aasmaan Singh, un giovane determinato a realizzare il sogno di diventare una stella del cinema indiano. Insieme ai suoi amici, Aasmaan affronta diverse sfide, scoprendo un ambiente lavorativo molto più spietato e complesso di quanto avesse immaginato.

