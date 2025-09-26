Serie TV del 2025: le novità italiane da non perdere

Con l’inizio del nuovo anno, il mondo delle serie TV si prepara a sfornare molte novità tratte da romanzi amati. Diverse piattaforme di streaming e canali tradizionali presenteranno adattamenti imperdibili.

Una delle serie più attese è M. L’uomo del secolo, basata sull’omonimo romanzo di Antonio Scurati. La prima stagione arriverà su Sky e NOW, con Luca Marinelli nel ruolo di Mussolini.

Il Gattopardo si trasformerà in una serie in sei episodi su Netflix, con Kim Rossi Stuart nei panni del principe di Salina e Benedetta Porcaroli come Concetta. Un altro adattamento significativo è Washington Black, previsto su Disney+, che racconta una storia antischiavista ambientata nel XIX secolo.

Sul fronte delle miniserie, Rai 1 presenterà Leopardi. Il poeta dell’infinito, che esplora la vita del celebre poeta, e il Conte di Montecristo, con un cast internazionale. Tra le novità, anche il reboot di Sandokan, che ci riporterà le avventure del famoso eroe di Emilio Salgari.

Per il 2025, sono previsti anche molti progetti di genere horror, thriller e fantasy. Tra i titoli annunciati, troviamo The Witcher, che tornerà su Netflix con Liam Hemsworth nel ruolo di Geralt di Rivia, e nuovi adattamenti ispirati a opere di Stephen King.

Inoltre, il genere romance vedrà la continuazione di Maxton Hall e Uno splendido errore. Netflix e Disney+ hanno in cantiere anche molte serie ispirate a fumetti, promettendo una varietà di storie che toccheranno diversi generi.