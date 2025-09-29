Serie TV coreane da non perdere su Netflix nel 2023

Negli ultimi anni, le serie TV coreane hanno conquistato sempre più spazio in Italia, diventando un vero fenomeno su tutte le piattaforme di streaming. Netflix ha ampliato la sua offerta con una vasta selezione di questi contenuti. Ecco cinque serie che non possono mancare nel vostro catalogo.

Iniziamo con The Glory, una storia avvincente di vendetta e resilienza. La protagonista, Moon Dong-eun, è una giovane donna che subisce bullismo da parte dei suoi compagni di scuola. Costretta ad abbandonare gli studi e a vivere con una madre difficile, Dong-eun trama un piano per vendicarsi di coloro che l’hanno fatta soffrire.

Un’altra serie da non perdere è Avvocata Woo, che segue le vicende di Woo Young-woo, una donna nello spettro autistico con una passione per le balene. Nonostante le sue difficoltà nelle relazioni sociali, dimostra abilità straordinarie in uno studio legale, affrontando casi complessi con il supporto di un collega.

Se siete appassionati di storie ambientate nel passato, vi consigliamo Mr. Sunshine. Racconta la storia di Eugene Choi, nato in schiavitù e fuggito negli Stati Uniti, che torna in Corea per una missione segreta. Qui si innamora di Go Ae-shin, il cui amore è ostacolato da conflitti e intrighi.

Per chi ama le storie di crescita, Itaewon Class narra la vita di Park Sae-ro-yi, un giovane la cui vita cambia dopo la morte del padre. Dopo essere stato in carcere, decide di aprire un ristorante a Itaewon, affrontando sfide e nemici lungo il cammino.

Infine, Celebrity esplora il lato oscuro dei social media attraverso la vita di Seo Ah-ri, una giovane caduta in disgrazia che sogna una vita di successo, ma si confronta con ostacoli e falsità nel suo percorso.