Serie TV cancellate: 5 delusioni da evitare in streaming

Le piattaforme di streaming offrono una vasta gamma di serie originali, ma non tutte riescono a conquistare il pubblico. Molte di esse sono state cancellate prematuramente, lasciando i fan delusi. Ecco cinque titoli che avevano tutte le potenzialità per avere successo ma sono stati interrotti troppo presto.

La ruota del tempo è un adattamento dei romanzi di Robert Jordan, disponibile su Prime Video. Nonostante le grandi aspettative, la serie si è fermata dopo la terza stagione. Le modifiche al materiale originale hanno influenzato la ricezione del pubblico, dimostrando che anche i progetti più promettenti possono subire battute d’arresto.

Dexter: Original Sin faceva parte del popolare franchise di Dexter. Sebbene avesse il potenziale per approfondire le origini del protagonista, è stata cancellata dopo una sola stagione, nonostante fosse già prevista una seconda.

Tenebre e Ossa, noto come Shadow and Bone, è un adattamento della serie di romanzi di Leigh Bardugo. Con un ampio budget e una fan-base consolidata, la decisione di Netflix di non rinnovare la serie per una terza stagione ha suscitato grande delusione e proteste dai fan, che hanno persino lanciato campagne sui social media.

Mindhunter è stata bloccata alla seconda stagione, nonostante le voci su una possibile continuazione. La produzione costosa ha inciso sulla sua cancellazione, nonostante la serie avesse raccolto un pubblico affezionato e una narrativa di alta qualità.

Infine, How I Met Your Father, spin-off di How I Met Your Mother, non è riuscita a replicare il successo della serie madre. Nonostante il cast promettente, è stata interrotta dopo la seconda stagione, senza mai trovare il proprio equilibrio.