Serie Prime Video cancellate che meritavano di continuare

Dopo aver esplorato alcune serie cancellate di Netflix, è il momento di concentrarsi su Prime Video. Questa piattaforma ha dovuto interrompere diverse produzioni, lasciando delusi molti fan.

“The Last Tycoon” ha debuttato in streaming con grande attesa, essendo un adattamento dell’ultimo lavoro di Francis Scott Fitzgerald, “Gli ultimi fuochi”. Ambientata nella Hollywood degli anni ’30, la serie ha colpito per la sua messa in scena. Tuttavia, il suo elevato costo ha portato alla cancellazione.

Un’altra serie discussa è “La Ruota del Tempo”, con protagonista Rosamund Pike. Dopo tre stagioni, ha suscitato crescente malcontento tra alcuni spettatori, delusi dalla divergenza rispetto ai libri di Robert Jordan. Nonostante questo, la terza stagione ha trovato un equilibrio, riuscendo a coinvolgere anche chi non conosceva il materiale originale. Anche in questo caso, le ragioni economiche hanno influito sulla decisione di cancellare il progetto, complice la produzione di un’altra costosa serie fantasy, “Gli Anelli del Potere”.

Infine, “L’uomo nell’alto castello”, basata sul romanzo di Philip K. Dick, ha concluso il suo percorso in quattro stagioni. Sebbene molti ritenessero opportuno un ulteriore ciclo di episodi, la decisione di annullare la serie è arrivata all’improvviso, poco prima che gli sceneggiatori iniziassero a lavorare sulla quarta stagione. Tuttavia, questa circostanza ha permesso al team di chiudere la narrazione in modo soddisfacente.